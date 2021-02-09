ГОРДОН
 
 
Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


все материалы автора

Хайп вокруг слов лидера "Христианско-демократического союза" Германии о европейской перспективе Украины – искусственный способ накрутить "перемогу"

Хайп вокруг слов нового лидера "Христианско-демократического союза" в Германии про перспективы евроинтеграции Украины лишний раз подтверждает, насколько у нас иногда ущербно себя чувствуют.

В интервью изданию Internationale Politik Армин Лашет заявил, что Германия должна всецело поддерживать Украину на ее нелегком пути и открыть "европейскую перспективу".

По какой-то неведомой мне причине у нас эту фразу восприняли как некое откровение и начали раскручивать, будто бы в политике Германии произошел фундаментальный разворот.

На самом деле, ничего экстраординарного Лашет не сказал. Он в интервью обсуждал более широкую тему перспектив программ расширения ЕС и сотрудничества со странами, не являющимися членами союза, включая Западные Балканы и Турцию.

Хотя он всецело топит за поддержку этих программ, Лашет уточнил, что сейчас на пути расширения ЕС существуют определенные проблемы. А по Украине, кроме фразы про "европейскую перспективу", он еще сказал, что этот вопрос "сейчас не поднимается".

Слова Лашета не выходили за пределы общественно-политического мейнстрима в Европе по поводу евроинтеграции Украины. Германия всегда поддерживала Украину на этом направлении, и Лашет не мог сказать ничего другого, будучи лояльным ставленником истеблишмента.

Так что хайп, поднятый в СМИ, – это какой-то искусственный способ накрутить "перемогу", чтобы, я так понимаю, сделать людей еще более счастливыми в эти холодные, зимние дни.

P.S: Нет, Армин Лашет не является пророссийским политиком, как некто у нас пытается его таким нарисовать. Он пронемецкий политик. Большая часть его взглядов и мыслей отражают позицию центристского немецкого истеблишмента.

Так что, его заявления по Украине не означают "резкой смены риторики". А еще он председатель ХДС, а не "новый канцлер". Стать канцлером он, конечно, может, но у него сильные конкуренты. Надо дождаться итогов осенних выборов в Бундестаг.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Германия, Украина, евроинтеграция, ХДС, Илия Куса, Армин Лашет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина? G
Елена КРАВЧЕНКО
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся G
Елена ПОСКАННАЯ
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
  "Панна-котта это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
  "Панна-котта – это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS