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Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


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Если украинская власть не станет сильной, народ перестанет ее поддерживать. И ее не спасут ни иностранцы, ни олигархи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Позволю себе немного политической философии:

1. Внешнее управление в определенной степени у нас существует. Это следует признать. Хорошо ли это? Нет, это плохо.

2. Но олигархическое управление ничем не лучше. Это тоже внешнее управление.

3. Внешнее и олигархическое управление объединяет то, что оба возможны при условии ослабленной государственной власти.

4. Внешнее и/или олигархическое управление нельзя взять и отменить. Его можно только постепенно выжать за счет реального усиления государственной власти.

5. Сильная власть может опираться только на народ. За счет олигархов или внешних партнеров отдельные политические группы могут усиливать ситуативное влияние, но это не реальная власть. Это, так сказать, власть по доверенности.

6. Олигархам и внешним игрокам украинская государственная власть нужна только слабой. А народу государственная власть нужна только сильной.

7. Итак, если власть опирается на народ, она должна стать сильной и соответственно себя вести. Если она не станет сильной, народ перестанет ее поддерживать и ее не спасут ни иностранцы, ни олигархи.

8. Наша власть сейчас в точке, когда еще есть шанс стать сильной. Нужны твердость позиции и решительность действий. Но, к сожалению, будет точка, когда шансов уже не останется. Но, к счастью, сейчас еще есть шанс.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Ирина Верещук, политика, власть
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