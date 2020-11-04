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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Нежелание Зеленского брать на себя ответственность за проблемы, а сообщать только хорошие новости, потерпело поражение

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Парламент оторвался от президента: конституционный кризис Рада решает сама. А дальше бюджет-2021 и отставка правительства.

Даже часовое видео выступление президента на ICTV не убедило его собственную фракцию в необходимости немедленно увольнять судей КСУ. А ведь каждый раз ранее, когда президент лично встречался с депутатами, лично говорил, что это надо ему, лично смотрел в глаза – это всегда работало. А сейчас президент провел многочисленные консультации, чтобы заставить фракцию поддержать его законопроект, но не сумел собрать более 140 голосов за.

Верховная Рада собрала более 226 голосов под обращением к судьям Конституционного Суда с требованием добровольной отставки. Комитет парламента большинством голосов поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова, который завтра будет вынесен в сессионный зал.

Политический сигнал ясен. Президент уже не генерирует власть. Президент проиграл местные выборы, проиграл решения Конституционного Суда и, как видно, сейчас проигрывает бюджет, проигрывает правительство.

Это не поражение лично Зеленского, это не вопрос симпатий и антипатий к личности – это просто поражение системы ручного управления государством, которую выстроил Богдан и сохраняет сейчас Ермак. Потерпело поражение желание единолично править огромной неустроенной страной из одного кабинета, а не строить институты. Потерпело поражение нежелание брать на себя ответственность за проблемы, а сообщать только хорошие новости.

Теперь власть дрейфует в сторону создания новых коалиций, в сторону досрочных выборов, если эти коалиции не смогут найти общий язык. А Зеленский будет продолжать играть роль как один из больших игроков во власти, который, однако, уже неспособен стать интегратором и архитектором.

Таким был Виктор Андреевич Ющенко, которого Владимиру Александровичу было суждено с большим мастерством пародировать на сцене. И в должности.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, депутаты, Юрий Бутусов, коалиция, Владимир Зеленский, КСУ, власть
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