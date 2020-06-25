ГОРДОН
 
 
Лилия Шевцова
Лилия Шевцова

Российский политолог.


все материалы автора

Ранний путинизм, когда Россия еще пыталась быть Европой, сдан в утиль. Пришла пора откровенности, когда Кремль перестало заботить, как он выглядит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Государство – это я! Или как остановить время.

Закрывается целая эпоха. Все становится жестче и яснее. В утиль сдан ранний путинизм, когда Россия еще пыталась быть Европой. Пришла пора откровенности, когда Кремль перестало заботить, как он выглядит. С российским постмодернизмом, который позволял игру в либеральные обманки, покончено.

Кремль разрешил конфликт между стремлением лидера к бесконечному правлению и выборами, предполагающими неопределенность. После нынешнего волеизъявления по конституционным поправкам будущие выборы становятся излишеством. Возникает, однако, проблема: ответственность за провалы будет теперь нести Несменяемый. Тяжелая ноша!

Но главное все же не в пожизненном правлении Владимира Путина. Главное – в персонализации российского государства, в сращивании государства с лидером, уход которого в глазах общества должен вызвать угрозу обвала. Разве забыли: "Россия – это Путин!". Российское государство становится функцией, придатком, инструментом правления человека, который сегодня переформатирует Россию. Как же мельчают на этом фоне Трампы, Макроны и Меркели!

Персонификация государства требует особой легитимации, отказ от которой может быть расценен как предательство и измена. Кремль решил задачу, позаимствовав у СССР победу в Великой отечественной войне и сделав российского президента живым символом этой победы и гарантом исторической памяти. Цена построения новой конструкции власти через возврат в прошлое – отказ от движения в будущее. Даже размышлять о видении будущего выглядит как святотатство.

Отныне государство, устремленное в прошлое, будет отвергать даже частичные перемены. Иначе может возникнуть "эффект Горби". Вот он открыл форточку, и что началось!

Есть фактор, который не мог не подтолкнуть Путина к приватизации государства – согбенные спины правящего класса. Безмолвная Дума, раболепствующие сенаторы (кроме одного – Вячеслава Мархаева), прирученные олигархи и лакеи из культурной "элитки" – все они должны вызывать у лидера искушение проверить, есть ли у этой массы предел готовности терпеть унижение. Видимо, предела он не увидел.

Обращение президента за поддержкой к народу говорит о том, что он, очевидно, элите не доверяет. Возможно, ее презирает. Что же, его можно понять. Конституционное "голосование" развязывает Путину руки в общении с политическим классом. Путину никогда не было свойственно стремление его гнобить. Но кто знает, когда появится нужда выпустить пар. Тогда истеблишмент и пригодится, чтобы бросить под колеса.

Правда, с народом может получиться незадача. Режим "Путин навсегда", который сегодня ищет любви народонаселения, будет вынужден принуждать его к любви. Засидевшиеся правители обычно симпатий не вызывают. Но у России большой опыт по части такого принуждения.

Отказ от притворства затруднит жизнь многим. Теряют почву конформисты, которые пытались и с властью ладить, и репутацию сохранить. Им придется теперь любить власть открыто и громогласно. Если это не очень приятно, придется метаться и стенать, повторяя Калягина: "Я раздавлен и потрясен!".

Трудно придется "эволюционистам", которые также (пусть и неосознанно) работали на власть, убеждая народ в способности системы к прогрессу: нужно только потерпеть!

Несменяемость правящей корпорации и ее лидера не решает, однако, вопрос передачи власти по мере завершения жизненного цикла правящих. При ликвидации институциональных регуляторов этот процесс становится угрозой для стабильности государства и общества. Цементируя власть сегодня, Кремль создает взрывоопасную проблему на будущее.

Не забудем и закон неизбежности: легитимация нового всевластия всегда происходит через отрицание предыдущего. Это самый эффективный и быстрый способ завоевать любовь уставшего народа. Причем обычно отрицают без сантиментов и с большим воодушевлением. Но мы не можем сегодня знать, будет ли готов новый лидер освободить государство от своей опеки и отстраивать независимые политические институты. Возможно, и он скажет: "Государство – это я".

Бегство в прошлое определяет дальнейшую судьбу страны. Милитаризм, уничтожение личности как самостоятельного субъекта делают прогресс невозможным. Надежды на "прорыв" и "цифровизацию" экономики рассыпаются. Только 8% российских компаний вовлечены в инновационный прогресс (в Китае – 41%, в Турции – 51% и в Индии – 61%). Доля человеческого капитала в национальном благосостоянии России составляет 46%, а в других странах – 70%. Возможность догнать развитый мир становится нереальной. Впрочем, стабильность обновленного российского государства отныне строится на отказе догонять.

Тем временем иссякает державнический потенциал. Путин понимает, что его нельзя восполнить через экономическую мощь. Отсюда его идея миропорядка на основе возрождения Клуба победителей во Второй мировой войне. Словом, нужно втянуть в прошлое вместе с Россией остальное мироздание. Но с какой стати Западу и Китаю соглашаться на Вторую Ялту и отказываться от прогресса и конкуренции? Идея провальная еще и потому, что Путин исключил из клуба Германию – государство, которое для России значит больше всех остальных.

Бывали в истории случаи, когда правители пытались остановить время. Иногда им удавалось и в итоге погибали целые цивилизации. Вряд ли это возможно в обществе, которое стало частью глобального мира.

Но в любом случае нам всем придется платить за эту паузу, в которую нас загнали. Либо мы сами позволили себя загнать.

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Конституция, СССР, Кремль, Лилия Шевцова, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"История, что мы участвовали в шоу Comment Out, – вранье". Харламов заявил, что их развод с Асмус – настоящий
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Может, Виктору закрыться в четырех стенах?". Жена Павлика объяснила, почему он выступает в то время, как болеет его сын
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
"Красивее и красивее". Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон поделилась новым результатом
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Со Спирс во время записи обращения к ЛГБТ-сообществу произошел курьез из-за ее бойфренда
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
"Нравятся эти бедра", "Плохая", "Дикий Дикий Запад". Кардашян показала пятую точку в облегающих штанах
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что он умышленно затягивает судебный процесс по установлению места жительства их сыновей
Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына
Виктор Павлик опубликовал молитву за своего онкобольного сына
"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко
"Такой красивый", "Я чуть не родила", "Путин не подал руки". Соцсети обсуждают внешность 15-летнего сына Лукашенко
HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте
HBO Max вернул фильм "Унесенные ветром" с дополнением об историческом контексте
Остапчук рассказал, что для него означает быть папой
Остапчук рассказал, что для него означает быть папой
  "Малиновое вино". Вышла сольная песня участницы дуэта TamerlanAlena. Видео
  "Малиновое вино". Вышла сольная песня участницы дуэта TamerlanAlena. Видео
"Животик словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье
"Животик – словно двойня там живет". Беременная Alyosha показала тело в облегающем платье
Каменских показала идеальное утро с Потапом
Каменских показала идеальное утро с Потапом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS