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В России активисты устроили митинг игрушек. Из-за этого к ним пришли сотрудники уголовного розыска

Активисты движения "Весна" в Санкт-Петербурге (Россия) провели митинг против поправок в конституцию, в котором приняли участие игрушки. Они держали плакаты с надписями "Поправки нас не защитят", "Кукловоду пора выйти из игры", "Пластмассовый мир победил".

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Акция "Игрушечный наномитинг" прошла на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 21 июня
Акция "Игрушечный наномитинг" прошла на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 21 июня
Фото: Движение Весна / Twitter

В Санкт-Петербурге (Россия) к пресс-секретарю движения "Весна" Соне Уляшевой приходили из уголовного розыска из-за игрушечного митинга против поправок в конституцию. Об этом заявили на Twitter-странице движения.

"К нашему пресс-секретарю приходили сотрудники. Представились уголовным розыском. Спрашивали про наш маленький протест", – говорится в сообщении.

Ранее этим же днем активисты движения устроили на Марсовом поле акцию "Игрушечный наномитинг", участниками которого стали игрушки. Уляшева была фотографом этой игрушечной демонстрации. На фотографиях различные игрушки стоят с плакатами против поправок в конституцию: "Этот плебисцит игрушечней нас", "Поправки нас не защитят", "Кукловоду пора выйти из игры", "Пластмассовый мир победил".

В комментарии "ОВД-Инфо" Уляшева сообщила, что силовики пришли по адресу ее прописки, и заявили, что у нее "есть гражданская позиция" и что они хотят поговорить. Их интересовала акция "Игрушечный наномитинг". 

Издание отмечает, что 17 июня Уляшевой выписали штраф в размере 4 тыс. руб. за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, который в то время находился под арестом. На девушку составили протокол за нарушение самоизоляции, хотя в Петербурге этот режим был обязателен только для пожилых людей.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Теги: Россия, Конституция, Санкт-Петербург, активист
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