В России активисты устроили митинг игрушек. Из-за этого к ним пришли сотрудники уголовного розыска

Активисты движения "Весна" в Санкт-Петербурге (Россия) провели митинг против поправок в конституцию, в котором приняли участие игрушки. Они держали плакаты с надписями "Поправки нас не защитят", "Кукловоду пора выйти из игры", "Пластмассовый мир победил".

В Санкт-Петербурге (Россия) к пресс-секретарю движения "Весна" Соне Уляшевой приходили из уголовного розыска из-за игрушечного митинга против поправок в конституцию. Об этом заявили на Twitter-странице движения.

"К нашему пресс-секретарю приходили сотрудники. Представились уголовным розыском. Спрашивали про наш маленький протест", – говорится в сообщении.

Ранее этим же днем активисты движения устроили на Марсовом поле акцию "Игрушечный наномитинг", участниками которого стали игрушки. Уляшева была фотографом этой игрушечной демонстрации. На фотографиях различные игрушки стоят с плакатами против поправок в конституцию: "Этот плебисцит игрушечней нас", "Поправки нас не защитят", "Кукловоду пора выйти из игры", "Пластмассовый мир победил".

Этот плебесцит игрушечней нас! Сегодня на Марсовом поле прошел маленький митинг. Игрушки выразили недовольство грядущим голосованием. Потом по всему центру состоялись пикеты. Присоединяйтесь к нанопротесту и проводите свои акции! #маленькийпротест pic.twitter.com/oium5T4Pef — Движение Весна (@spb_vesna) June 21, 2020

В комментарии "ОВД-Инфо" Уляшева сообщила, что силовики пришли по адресу ее прописки, и заявили, что у нее "есть гражданская позиция" и что они хотят поговорить. Их интересовала акция "Игрушечный наномитинг".

Издание отмечает, что 17 июня Уляшевой выписали штраф в размере 4 тыс. руб. за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, который в то время находился под арестом. На девушку составили протокол за нарушение самоизоляции, хотя в Петербурге этот режим был обязателен только для пожилых людей.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.