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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Норма об уголовной ответственности судей за заведомо неправосудные решения – неконституционная, но она будет действовать еще полгода. Это как?

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Ни один инвестор в здравом уме в такую страну не придет. Закрадывается мысль, что на то и рассчитывает отечественная уголовная олигархия, которая проникла в структуры власти прочно и надолго.

Судите сами. Как можно выстраивать бизнес в стране, в которой может годами действовать норма Уголовного кодекса, годами могут открываться производства и осуждаться люди, а потом – бац! – и Конституционный Суд признает ее неконституционной?

То есть сначала парламент, который мы все содержим, принимает неконституционные нормы, да? Потом годами правоохранительная и судебная системы, которые тоже удерживают государство, обслуживают эту неконституционной норму, а потом наконец кто-то решает обратиться в Конституционный Суд и обнулить ситуацию.

Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда под завершение каденции пятого президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ будто и не работало. Такая себе "дембельская коллективная взятка" или как?

Теперь Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса 375 "постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления".

Во-первых, этим обнулили дела и освободили от ответственности тех, кто был под подозрением или подсудимым.

Во-вторых, Конституционный Суд решил не стесняться и продлил действие – внимание – неконституционной нормы еще на полгода.

То есть мы все будем знать, что норма неконституционная, но она будет действовать. Это как? Хорошая лазейка, чтобы потом получить большое возмещение от государства по решению Европейского суда по правам человека.

Такие вещи подрывают репутацию нашего государства очень серьезно. С таким государством никто не захочет иметь дело.

Надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда. Не должны приниматься неконституционные законы. Это позор, когда работает более 400 избранников, тысячи помощников, Главное научно-экспертное управление, многотысячный аппарат ВР – и в конечно итоге оттуда выходят неконституционные нормы, которые годами работают.

Нужно тогда сделать так, чтобы Конституционный Суд давал свое заключение о конституционности до того, как закон будет принят. Надо установить сроки для КСУ, поскольку они умеют годами вычитывать один закон, создать подразделение, которое будет этим заниматься... Или выработать какой-то другой механизм, который не позволит принимать неконституционные законы.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Конституционный Суд, судебная система, Анна Маляр, судья, незаконное обогащение
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