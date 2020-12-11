ГОРДОН
 
 
Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


все материалы автора

Задача Украины – не сгореть в противостоянии с РФ, а выжить, стать богаче и получить больше безопасности, наращивая потенциал сдерживания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

На сегодня Украина оттягивает на себя с ходу плюс-минус 10% российских вооруженных сил. Это то, что стоит или возле нас (типа 20-й, 8-й общевойсковой армии), или на наших оккупированных россиянами территориях (22-й АК в Крыму плюс 1-й и 2-й АК на Донбассе) плюс отдельные подразделения ВКС и Черноморский флот.

В случае решения начать полномасштабную войну против Украины подтянут еще сил. Точно 1-я ТА из Подмосковья, отдельные соединения 49-й и 58-й армий, отдельные соединения ЦВО. Концентрация сил явно будет на уровне 30–40% и, возможно, до 50% сил – больше нельзя, потому что есть другие стратегические направления.

Поэтому не зря Бен Ходжес еще в 2015 году говорил, что пока у РФ конфликт с Украиной, ей не до стран Балтии и Польши.

То есть оттягиваем мы на себя дай боже.

А теперь сравните, сколько мы получили помощи, чтобы эффективно этому всему противодействовать. Спасибо за все, конечно, но можно было бы больше.

На Западе исходят из того, что нам некуда деваться – мол, и так будут вынуждены те украинцы барахтаться, сдерживая РФ.

Одним словом, не спешат почему-то на Западе объявлять крестовый поход против нынешней РФ. Тогда возникает вопрос – если Запад не ставит в отношении РФ максимальные цели, а ограничивается сдерживанием, то почему Украина, имея в сотни раз меньше ресурсов, должна ставить максимальные цели типа дезинтеграции РФ, как видится многим?!

Одним словом, пора кончать с романтизмом, а быть реалистами. Нет, это не означает договорняков с РФ, но означает выстраивание политики, которая отвечает нашим интересам и ресурсам. А наш интерес – не сгореть в противостоянии с РФ, а выжить и стать немножко богаче и получить немножко больше безопасности путем наращивания потенциала сдерживания без подрыва экономической и социальной базы.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Крым, Украина, агрессия, ВСУ, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, Николай Белесков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года
  "Худший год в истории". Список главных потрясений 2020 года G
Наталия ДВАЛИ
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?"
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" G
Дмитрий ГОРДОН
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Undiscovered Animal. Экс-Зианджа презентовала авторскую композицию. Аудио
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  Санина: Уколы – ок, если они аккуратные и помогают избавиться от явных морщин
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки нового клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
  "Если людям все good, то какие вопросы к Дорофеевой?" Фронтмен "ДахаБраха" Галаневич прокомментировал съемки нового клипа певицы на аллее Героев Небесной сотни
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Гайтана в белой блузке и черном корсете сыграла в шахматы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Российский продюсер Дробыш: Могу ли я представить Пьеху голым и прыгающим? А Шнур прыгал и допрыгался до Госдумы
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
"Сходились, расходились". Мозговая рассказала, когда познакомилась с отцом своей младшей дочери
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
Принц Гарри удивил участников онлайн-конференции, неожиданно подключившись к разговору. Видео
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
"Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай". Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы "Ленинград"
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
  "Очень много произошло осмыслений". Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью
Никитюк в мини показала вид сзади
Никитюк в мини показала вид сзади
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
  "Очень простой и быстрый рецепт". Как приготовить маковые панкейки с малиной от победительницы "МастерШеф" Глинской
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
"Как оригинально! Прелесть!". Жена Monatik украсила елку снеговиком
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS