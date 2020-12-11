Задача Украины – не сгореть в противостоянии с РФ, а выжить, стать богаче и получить больше безопасности, наращивая потенциал сдерживания

На сегодня Украина оттягивает на себя с ходу плюс-минус 10% российских вооруженных сил. Это то, что стоит или возле нас (типа 20-й, 8-й общевойсковой армии), или на наших оккупированных россиянами территориях (22-й АК в Крыму плюс 1-й и 2-й АК на Донбассе) плюс отдельные подразделения ВКС и Черноморский флот.

В случае решения начать полномасштабную войну против Украины подтянут еще сил. Точно 1-я ТА из Подмосковья, отдельные соединения 49-й и 58-й армий, отдельные соединения ЦВО. Концентрация сил явно будет на уровне 30–40% и, возможно, до 50% сил – больше нельзя, потому что есть другие стратегические направления.

Поэтому не зря Бен Ходжес еще в 2015 году говорил, что пока у РФ конфликт с Украиной, ей не до стран Балтии и Польши.

То есть оттягиваем мы на себя дай боже.

А теперь сравните, сколько мы получили помощи, чтобы эффективно этому всему противодействовать. Спасибо за все, конечно, но можно было бы больше.

На Западе исходят из того, что нам некуда деваться – мол, и так будут вынуждены те украинцы барахтаться, сдерживая РФ.

Одним словом, не спешат почему-то на Западе объявлять крестовый поход против нынешней РФ. Тогда возникает вопрос – если Запад не ставит в отношении РФ максимальные цели, а ограничивается сдерживанием, то почему Украина, имея в сотни раз меньше ресурсов, должна ставить максимальные цели типа дезинтеграции РФ, как видится многим?!

Одним словом, пора кончать с романтизмом, а быть реалистами. Нет, это не означает договорняков с РФ, но означает выстраивание политики, которая отвечает нашим интересам и ресурсам. А наш интерес – не сгореть в противостоянии с РФ, а выжить и стать немножко богаче и получить немножко больше безопасности путем наращивания потенциала сдерживания без подрыва экономической и социальной базы.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора