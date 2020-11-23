Стратегия "Евросолидарности" превращать оппонентов во врагов народа и руку Кремля – не работает. Сколько еще выборов надо проиграть, чтобы это понять?

Журналист и волонтер.
Сейчас абсолютно без злой иронии, больше даже с сочувствием и пожеланием сделать выводы.
Агрессивная стратегия "Европейской солидарности" превращать оппонентов во врагов народа, руку Кремля, предателей – не работает. Тем более, когда у самих, мягко говоря, рыльце в пушку по связям с пророссийскими силами.
Я не знаю, сколько еще выборов надо им проиграть, чтобы это понять.
А еще очень вредит погружаться в теплые ванны в виде ботоферм, собственных телеканалов и толпы фанатиков. И безусловно верить в святость своих лидеров.
Пусть опыт ЕС станет примером для других партий, как нельзя строить партию и кампании в современном мире.
А ЕС и ее сторонникам искренне желаю сделать работу над ошибками и наконец представить стране не "тактику поиска ведьм", а реальный план действий, который захочется поддержать.
Источник: Ольга Решетилова / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора