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Сергей Притула
Сергей Притула

Украинский телеведущий.


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Власть должна осознать: мы не будем ждать осуждения еще одного патриота в угоду кремлевскому фан-клубу. Мы не РФ или Беларусь и будем действовать

Можно сколько угодно рассказывать украинцам о том, что Офис президента не влияет на украинские суды. Можно даже попытаться убедить, что Генпрокуратура тоже является независимым органом.

Но мы все хорошо понимаем, что украинская судебная система как работала по звонку, так и работает. А генпрокурор является "оком государевым", которое ослепло и не видит, где подписать подозрения чинушам времен Януковича.

Мы по крупицам формируем гражданское общество и хотим видеть в нем сильные и действительно независимые государственные институты. Но когда "правосудие" вершат судьи, которые живут в системе координат "Ленина – Сталина", а прокуроры сливаются в экстазе с людьми Татарова, то о чем можно еще говорить?!

Сергею Стерненко "нарисовали" более семи лет тюрьмы. За "похищение человека с целью завладения 300 грн"! Серьезно?!

Слушайте, люди в мундирах, вы уже раз обделались, когда шили Рифу то, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы..."! Наступаете на те же грабли.

Все гражданское общество видит это дело не чем иным, как политической расправой над очередным активистом и патриотом. Риф, Яна, Юля, теперь Сергей.

Зато по стране спокойно ходят Портновы, Татаровы, Кивы, Рабиновичи и другие приспешники Москвы и режима Януковича.

Украинская власть должна осознать, что общество не будет ждать, когда вы выдерните из наших рядов еще одного патриота и осудите его в угоду кремлевскому фан-клубу!

Мы будем действовать! Без проволочек. И без устали. Потому что мы не Россия и не Беларусь.

Не верите? Спросите у Яныка, Пшонки и Захарченко!

Источник: Сергій Притула / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, гражданское общество, судебная система, активист, украинцы, Сергей Стерненко, Сергей Притула
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