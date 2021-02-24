Во время акции из-за Стерненко под Офисом президента произошли стычки. Видео

Во время стычек полицейские задержали 17 человек Фото: kyiv.npu.gov.ua

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активистов под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. По версии следствия, он вместе с Демчуком в апреле 2015 года похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12". Стерненко отрицает причастность к инциденту. Он заявил, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.