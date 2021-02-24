Адвокаты Стерненко еще не подали апелляции на приговор – прокурор Одесской области

Апелляции на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко от его защиты еще не поступали. Об этом сообщил на брифинге 24 февраля глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"У меня сейчас нет информации о том, что ее [апелляцию на вынесенный Стерненко приговор] подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", – пояснил Костенко.
Когда апелляции подадут, производство направят в апелляционный суд, где определят дату рассмотрения, сказал он.
Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины и приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил еще один фигурант дела, активист Руслан Демчук.
Суд также постановил взять активистов под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".
После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.
Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форд-12".
Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.
Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.