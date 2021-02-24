Адвокаты Стерненко еще не подали апелляции на приговор – прокурор Одесской области

Глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко сказал, что его ведомство только вчера получило приговор активисту Сергею Стерненко и сейчас изучает его.

Апелляции на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко от его защиты еще не поступали. Об этом сообщил на брифинге 24 февраля глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня сейчас нет информации о том, что ее [апелляцию на вынесенный Стерненко приговор] подала сторона защиты, а прокуратура только вчера получила приговор и мы его еще изучаем", – пояснил Костенко.

Когда апелляции подадут, производство направят в апелляционный суд, где определят дату рассмотрения, сказал он.