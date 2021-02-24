Стерненко содержат в Одесском СИЗО, его перевод в Киев будут рассматривать – прокурор

Прокурор Одесской области Сергей Костенко сообщил, что активист Сергей Стерненко сейчас находится в Одесском следственном изоляторе. Об этом он заявил на брифинге 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"[Стерненко пребывает] в Одесском следственном изоляторе".
В ответ на вопрос о переводе Стерненко в Киев по просьбе его адвокатов Костенко отметил, что это ходатайство передали руководству СИЗО.
"Эти ходатайства поданы руководству Одесского следственного изолятора. Они будут рассматриваться. По закону у них три дня на рассмотрение этого вопроса. Соответственно, его рассмотрят и дадут ответ", – уточнил он.
Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества, такой же срок получил еще один фигурант дела, активист Руслан Демчук.
Суд также постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".
После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.
Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".
Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.
Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.