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Стерненко содержат в Одесском СИЗО, его перевод в Киев будут рассматривать – прокурор

Руководству Одесского следственного изолятора передали ходатайства адвокатов активиста Сергея Стерненко о его переводе в Киев, сказал прокурор Одесской области Сергей Костенко.

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Стерненко отрицает свою вину
Стерненко отрицает свою вину
Фото: EPA

Прокурор Одесской области Сергей Костенко сообщил, что активист Сергей Стерненко сейчас находится в Одесском следственном изоляторе. Об этом он заявил на брифинге 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"[Стерненко пребывает] в Одесском следственном изоляторе".

В ответ на вопрос о переводе Стерненко в Киев по просьбе его адвокатов Костенко отметил, что это ходатайство передали руководству СИЗО.

"Эти ходатайства поданы руководству Одесского следственного изолятора. Они будут рассматриваться. По закону у них три дня на рассмотрение этого вопроса. Соответственно, его рассмотрят и дадут ответ", – уточнил он.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества, такой же срок получил еще один фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд также постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Теги: Одесса, полиция, СИЗО, Сергей Стерненко, Сергей Костенко
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