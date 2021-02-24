Стерненко содержат в Одесском СИЗО, его перевод в Киев будут рассматривать – прокурор

Руководству Одесского следственного изолятора передали ходатайства адвокатов активиста Сергея Стерненко о его переводе в Киев, сказал прокурор Одесской области Сергей Костенко.

Прокурор Одесской области Сергей Костенко сообщил, что активист Сергей Стерненко сейчас находится в Одесском следственном изоляторе. Об этом он заявил на брифинге 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"[Стерненко пребывает] в Одесском следственном изоляторе".

В ответ на вопрос о переводе Стерненко в Киев по просьбе его адвокатов Костенко отметил, что это ходатайство передали руководству СИЗО.

"Эти ходатайства поданы руководству Одесского следственного изолятора. Они будут рассматриваться. По закону у них три дня на рассмотрение этого вопроса. Соответственно, его рассмотрят и дадут ответ", – уточнил он.