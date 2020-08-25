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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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России невыгодна встреча советников "Нормандской четверки". Москва желает перенести решение вопросов в ТКГ, где нет Германии и Франции

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Поумничаем? Несколько тезисов насчет отмены встречи внешнеполитических советников "Нормандской четверки", планировавшейся на 28 августа.

1. Встреча не просто отменена, она отменена РФ! (По информации Офиса президента Украины, встреча политических советников лидеров "Нормандской четверки" отменена из-за командировки представителя Франции. – "ГОРДОН").

2. Встреча отменена из-за "отсутствия согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины". Эту же претензию – отсутствие реакции на его вариант документа – Козак озвучивал, когда отказывался от встреч в формате советников "Нормандской четверки" в своем известном письме месяц назад.

3. Целью остается блокирование института внешнеполитических советников "Нормандской четверки". Ультиматум Украине по постановлению ВР не вышел, они нашли другую причину, чтобы заблокировать "Нормандскую четверку".

4. Проект итогового документа встречи советников 28 августа, который был слит в СМИ, показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован. То есть РФ изначально делала все, чтобы сорвать встречу.

5. Россия "дрессирует" Германию и Францию, срывая встречу, уже анонсированную украинским президентом и германским министром иностранных дел.

6. России невыгодна встреча советников 28 августа. Во-первых, из-за письма Козака, в котором он заявил, что больше не будет принимать в них участия (потеря лица); во-вторых, из-за желания перенести решение вопросов в ТКГ, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО и весьма слабое сопротивление Украины (Кравчук – Фокин) их субъективизации. "Не будем цепляться за мелочи", – сказал Кравчук в интервью Гордону…

7. Россия заинтересована решить вопрос Донбасса как можно скорее, до выборов в США. Она понимает, что быстрее решит его в ТКГ, чем в "Нормандской четверке". Причем всем понятно, что подготовить и проголосовать нужные ей законы ВР просто не успеет, но важно достичь договоренностей о них в ТКГ, поскольку именно ТКГ должна делать это согласно минскому Комплексу мер. А после этого уже можно будет обвинять Украину в срыве достигнутых в ТКГ договоренностей.

8. Европа тоже заинтересована решить вопрос Донбасса до выборов в США. Берлин и Париж не хотят активного участия США в решении конфликта. И Россия это знает, поэтому Россия будет поднимать ставки, играя на этом желании Европы. Таким образом, РФ или добьется уступок в "Нормандской четверке", или будет блокировать "Нормандскую четверку" и перенесет решение вопросов в ТКГ, где будет добиваться уступок от Украины, обещая заветную встречу и "мир".

9. Лавров 21 августа еще раз подчеркнул в интервью газете "Труд", что Россия не является стороной конфликта. И еще раз заявил о закреплении особого статуса ОРДЛО в Конституции как "ключе к урегулированию кризиса в Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем". Это при том, что Кравчук откровенно заявил: 300 голосов в парламенте не будет. То есть Россия не заинтересована в реалистичном компромиссе. Здесь или Лавров не в теме, или Москва потом откажется от этого требования (все равно оно невыполнимо) и подаст это как компромисс со своей стороны.

P.S: Данные тезисы я озвучил как аналитик, специализирующийся на теме Донбасса. Они не имеют отношения к моей работе в украинской делегации в минской ТКГ.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Минск, Сергей Гармаш, нормандский формат, война на Донбассе, ОРДЛО
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