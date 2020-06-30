Коронавирус немного помог удержаться рейтингу Зеленского, взявшего лидерство в борьбе с эпидемией. Теперь же заработал обратный механизм

Последний опрос КМИС (хоть и телефонник, но заявлен как репрезентативный) дал интереснейшие результаты.

Первое. Как и предполагалось, через год после избрания у Зеленского начались проблемы – впервые уровень отрицательного отношения к его заявлениям и действиям превысил уровень положительного (45% и 38% соответственно, хотя еще в мае было 37% на 47%).

Более того, думаю, коронавирус даже немного помог удержаться. Удачное взятие лидерства в борьбе с эпидемией весной привело к консолидации вокруг персоны президента. Теперь же заработал обратный механизм, и это лидерство может как раз ускорить негативную динамику.

Второе. Антирейтинг Кабмина и Верховной Рады стабильно высокий – около 60% не поддерживают эти органы власти, 20–25% поддерживают. На графике заметен "провал доверия" к Кабмину в мае – догнали последствия карантина и прожекты про 6–8 тыс. грн для будущих озеленителей, потерявших работу.

Третье. 51% украинцев считают уголовное преследование Порошенко справедливым. 30% считает наоборот, 19% затруднились дать оценку. В общем, как и предполагалось, по этому направлению хорошо всем – и бывшему президенту консолидировать свой электорат без особых последствий, и власти без тех же особых последствий удовлетворять запрос большинства украинцев. Это же хорошо показывает, что Порошенко надежно упирается в "электоральный потолок" и выше головы не прыгнет.

Четвертое. 40% украинцев считают, что меню в ресторанах по всей стране должно быть на украинском и русском языках, 27% – обязательно на украинском и на русском, где народ этого хочет, и 25% – только на украинском. Коротко говоря, большинство не имеет принципиальных возражений по поводу бытового двуязычия. Это же отсылает нас к предыдущему пункту о "потолке" Порошенко.

Пятое. 24% за сотрудничество с МВФ, 61% – против. Без комментариев.

Шестое. 25% за продолжение медреформы, 40% – против, 32% вообще не понимают, что такое "второй этап медреформы". Привет столь разрекламированному коммуникационному гению Ульяны Супрун и ее команды. Успех очевиден.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора