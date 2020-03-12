Что бы ни рассказывал Павелко, программа реконструкции футбольной инфраструктуры – одна из самых циничных коррупционных афер в истории Украины

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пять лет пиара.

В первые дни марта страничка главы ФФУ/УАФ в Facebook просто закипала от важности, торжественно рапортуя об участии Павелко в Конгрессе УЕФА и бодро анонсируя грандиозные планы УАФ/ФФУ в рамках решений, принятых в рамках заседания исполкома ФФУ/УАФ.

Правда, тут сходу возникли нюансы. В частности, многие источники задавались вопросом, действительно ли Павелко голосовал за то, чтобы матч за Суперкубок УЕФА 2023 получила российская Казань.

"Господин Павелко всегда напоказ был выдающимся патриотом Украины, носил вышиванку и даже в Верховной Раде благодарил Домагоя Виду за победу над Россией на ЧМ 2018. Если информация о положительном голосовании Павелко правдивая, тогда остается только вспомнить фразу о "волке в овечьей шкуре", – высказался по этому поводу [главный редактор сайта sportanalytic.com] Игорь Цвик.

С внедрением VAR в Доме футбола поторопились и наломали дров

Снова бурная дискуссия разгорелась по поводу системы VAR, в связи с внедрением которой в УПЛ Павелко якобы получил кучу поздравлений от европейских коллег.

Практически все источники согласны: VAR нашему футболу нужен. Но в то же время уже стало понятно, что даже беспристрастное око видеоассистента в украинских реалиях вполне может принимать сторону одного клуба в ущерб другому. Как это было во время матча 20-го тура "Десна" – "Шахтер", когда после просмотра VAR Евгений Арановский отменил гол в ворота горняков и когда почему-то не стал просматривать эпизод с фирменной отмашкой Тайсона, проигнорировав фол, который предписано наказывать красной карточкой. По мнению многочисленных экспертов, оба решения арбитра были неправильными. И это сказалось на результате матча, который завершился минимальной победой "Шахтера".

То есть никакой VAR не поможет нам избавиться от судейских скандалов, пока квалификация арбитров, их непредвзятость и кристальная честность будут оставаться на нынешнем уровне. И, которые, кстати, в ФФУ/УАФ почему-то никак не пытаются подтянуть. Наоборот, зачастую складывается впечатление, что руководство федерации руками судейского корпуса одни клубы откровенно тянет за уши, а другие цинично топит.

Но больше всего возмущения вызывает тот факт, что видеопомощь арбитрам используется в отдельно выбранных матчах.

"Важный момент – это, все-таки, обеспечение работы VAR на всех матчах, а не выборочно. Да, удовольствие, возможно, не из дешевых, но точно позволит избежать появляющихся уже в футбольной среде разговоров, мол, с помощью назначения или, наоборот, неназначения VAR на тот или иной матч кого-то тянут за уши, а кого-то откровенно "сливают" (footboom.com).

"С начала внедрения инновации прошло всего четыре тура, а футбольное общество поднимает эту тему с каждым днем все чаще. И отклики в большинстве негативные... Почти все тренеры клубов УПЛ сошлись на том, что присутствие этой системы только на двух матчах из шести – это, извините за слово, фигня! И это действительно так. Если в УАФ кричат о равных условиях, то предоставьте их всем участникам. Или и дальше тестируйте в офлайне, но предоставляйте детальные отчеты о том, как это происходит" (dynamomania.com).

Словом, напрашивается однозначный вывод, что с внедрением VAR в Доме футбола поторопились и наломали дров, спровоцировав очередную неоднозначную ситуацию.

А разве уместно преподносить в качестве грандиозного достижения возвращение УПЛ к формату турнира с участием 16 команд с сезона 2021–2022?

Читаем у Артема Франкова: "Возвращение к 16 командам в Премьер-лиге с 2021 года – это не какое-то историческое ноу-хау, а просто подтверждение решений более чем полугодичной давности, когда не решились вернуться к 16 сразу, летом 2020, и придумали промежуточный сезон на 14 команд в 2020–2021. Извините, это не новость и не сенсация…"

"А обратили внимание на намек по реформированию молодежного футбола? Расшифрую: речь идет об отмене чемпионата U21. Специалистам, которые против данной реформы, самое время высказаться – потом будет поздно. Жду высказываний не президентов и прочих функционеров (сомневаюсь, что, к примеру, Павелко в этом хоть что-то смыслит), а специалистов, работающих с молодежью", – высказался по этому поводу главред "Футбола".

В свою очередь Андрей Шахов весьма скептически прокомментировал перспективы, озвученного Павелко проекта по развитию женского футбола. И тоже – весьма аргументировано: "Все клубы Премьер-лиги и Первой лиги отныне должны иметь женские команды. Наверное, у нас клубы недостаточно убыточные, раз на них еще и женский футбол хотят повесить. В Украине и на мужской перестали ходить... Все, что прививается искусственно и насильно, обречено на неудачу".

Трюк с привлечением для борьбы за чистоту футбола итальянца Франческо Баранки оказался циничным очковтирательством

В этом контексте весьма показательным является пафосный материал на официальном сайте ФФУ/УАФ под заголовком: "Пять лет новых достижений в условиях войны". Отчет посвящен полукруглой дате пребывания Павелко на главном руководящем посту в украинском футболе.

Есть смысл прочитать его внимательно, чтобы понять, чем еще, кроме VAR и возвращения УПЛ к формату с 16 командами бахвалится "реформатор". Процитируем его главные тезисы.

Павелко – о развитии футбола и поддержке профессиональных клубов: "Сейчас у нас 50 профессиональных команд во всех лигах. И есть все предпосылки для того, чтобы это число увеличивалось".

Абсолютно все профессиональные клубы Украины находятся в частной собственности. И появление в том или ином регионе нового коллектива – это заслуга исключительно людей, которые добровольно вкладывают свои деньги в футбол. Ну а если уж говорить о поддержке, то тут уместно привести весьма показательный список: "Днепр", "Металлист", "Металлург" Донецк, "Металлург" Запорожье, "Говерла". Это – игравшие в УПЛ клубы, которые прекратили свое существование во время правления нынешнего главы ФФУ/УАФ.

Павелко – о борьбе с договорными матчами: "В свое время, работая в Верховной Раде, я всегда поддерживал не только футбольные, но и общеспортивные инициативы. В частности, это законодательная инициатива, которая помогла создать действенный инструментарий для борьбы с договорными матчами – действующий сегодня закон "О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований".

Глава ФФУ/УАФ, похваляясь законодательной инициативой, скромно умолчал, что его закон оказался абсолютно не рабочим, а трюк с привлечением для борьбы за чистоту футбола итальянца Франческо Баранки – циничным очковтирательством. По сути, этот проект федерации оказался глубоко провальным. Ведь даже знаменитое дело о договорняке "Мариуполя" и "Горняк-Спорта" наши контрольно-дисциплинарные органы спустили на тормозах. Так что никакой борьбы с договорными матчами там на самом деле не было и нет. Зато теперь несложно посчитать, потраченные впустую из бюджета федерации деньги на содержание иностранного легиона специалистов, которые много и красиво обещали.

Павелко – о популяризации национальной сборной: "Идею, что сборная Украины принадлежит всей стране, и поэтому она не должна играть в одном городе, мы взяли на вооружение давно..."

Чуть больше года назад пресса буквально била в набат в связи с тем, что главная команда страны практически не играет дома. Вот пара заголовков по этой теме: "Она здесь больше не живет", "Сборная по вызову". А вот – статистика, приведенная сайтом "Команда 1": В 2014 году дома мы сыграли 62,5% матчей (пять из восьми), в 2015-м – 50% (пять из 10), в 2016-м – 41,67% (пять из 12), в 2017-м – 37,5% (три из восьми), в 2018-м – 20% (два из 10)".

В 2019-м эту печальную картину удалось подправить. Но за счет официальных матчей. А где будем играть ближайшие спарринги – с Францией и Польшей, напомнить? В Сен-Дени и Хожуве.

Павелко – о проведении в Киеве финалов Лиги чемпионов: "Футбольные праздники финалов Кубков чемпионов УЕФА в Киеве познакомили Европу и весь мир с современной Украиной".

Вообще-то, с современной Украиной в футбольном контексте Европа познакомилась несколько раньше – когда мы совместно с Польшей провели ЧЕ 2012. Так что Павелко тут отнюдь не первооткрыватель, как он традиционно пытается показать. И к идее провести в Киеве финал Лиги чемпионов 2018 он, на самом деле, не причастен. Всем известно, что это была инициатива и заслуга почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Как и Евро 2012.

Павелко же, если вернуться к событиям двухлетней давности, всегда будет ассоциироваться с беспрецедентно скандальным и позорным турне по Украине кубка чемпионов, который в итоге стал игрушкой падчерицы главы ФФУ/УАФ. Снимки девочки, которая играет с почетным трофеем на заднем сиденье дорогого авто, тогда облетели всю Европу. И едва ли это добавило международного авторитета Украине.

Все нынешние пиар-телодвижения Павелко – чистой воды блеф

Павелко – о финансовой прозрачности УАФ/ФФУ: "Я не раз уже говорил об открытости и прозрачности в деятельности Украинской ассоциации футбола. Все платежи, которые мы проводим, абсолютно прозрачные ".

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Взять хотя бы наиболее свежие данные из тех, что стали достоянием общественности и вызвали массовое негодование. О какой открытости и прозрачности может вещать глава федерации футбола, которая закупает через посредника у непонятного поставщика… 30 тонн элитных сортов чая, более 10 тонн кофе, более 2 тонн морепродуктов? Если это были реальные закупки, как иронично подметил общественный деятель Дмитрий Спивак, кто же тогда выпил столько кофе? А может быть, никаких закупок на самом деле и не было, а деньги в размере €11 млн просто ушли в офшор?..

Павелко – о программе по реконструкции футбольной инфраструктуры Украины: "Наша команда, пришедшая к руководству украинским футболом в 2015 году, могла сказать: "В стране война, нам не до строительства стадионов и площадок". И вряд ли кто-то нас упрекнул бы в такой ситуации за бездеятельность. Но мы пошли другим путем... И уже сейчас можно говорить, что наш план иметь в стране 2500 площадок и 50 полей с синтетическим покрытием будет перевыполнен".

Что бы он ни рассказывал, а всем давно понятно: это была одна из самых грязных и циничных коррупционных афер в истории Украины.

Миллионные откаты при закупке в офшорах оборудования для загадочного завода по производству искусственного покрытия. Завышенная как минимум в полтора раза цена на его продукцию. "Освоение" денег из госказны в размере 1,25 млрд грн, которые сам же Павелко и пролоббировал для ФФУ/УАФ, пользуясь служебным положением в бытность главой бюджетного комитета Верховной Рады…

В итоге благородная на первый взгляд идея по возведению спортивной инфраструктуры в Украине была в корне извращена и трансформировалась в личный бизнес президента ФФУ/УАФ и его подельников.

Но благодаря многочисленным публикациям и сюжетам на центральных телеканалах коррупционера и казнокрада вывели на чистую воду. СМИ неоднократно представляли неопровержимые доказательства конфликта интересов, злоупотребления служебным положением и коррупционных действий Павелко. И если во времена президентства Порошенко ему удавалось "держать фасон", даже несмотря на заведенные на него уголовные дела, то сейчас ситуация изменилась коренным образом.

Созданная в конце прошлого года временная следственная комиссия Верховной Рады явно настроена на бескомпромиссные поиски истины. И в глазах общественности Павелко и его окружение ничем не отличаются от таких же одиозных Свинарчуков с их коррупционной схемой в "Укроборонпроме". Разница лишь в том, что те во время войны наживались на армии, а павелки – на футбольных полях. Объемы воровства вполне сопоставимые.

Так что все нынешние пиар-телодвижения Павелко – чистой воды блеф. А как иначе можно воспринимать, к примеру, разрекламированные им прожекты о проведении в Киеве конгресса УЕФА? Только вдуматься – человек находится под следствием, еще не вынесены решения о его реноме членами ВСК, а он развешивает в СМИ лапшу подобно обанкротившемуся Голохвастову о выгодной женитьбе.

Возможно, Павелко никогда и не смотрел хрестоматийный фильм, а потому не знает, чем закончил в итоге свою аферу главный герой бессмертной комедии. Наверное, некогда было ему. Очень и очень занят был Андрей Васильевич в УЕФА стратегическим развитием европейского футбола.

Но, пожалуй, недавнее выступление с трибуны Верховной Рады народного депутата Владлена Неклюдова он просто не мог пропустить мимо ушей. Не имел права. Когда рассматривался вопрос о недоверии Руслану Рябошапке, нардеп из фракции большинства в парламенте четко и ясно выстроил логическую последовательность задач общегосударственной важности для нового генерального прокурора: "Я знаю, что тот, кто придет на смену, покажет обществу, что мы готовы ответить на большой запрос и сообщить о подозрении тем, кто этого заслуживает и качественно организовать расследование еще и других резонансных уголовных производств: и о событиях в Одессе 2 мая 2014 года и по делам Майдана, и в отношении должностных лиц Федерации футбола Украины, которые воровали бюджетные средства".

Источник: "ГОРДОН"