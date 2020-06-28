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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Филькина грамота с "поправками в конституцию" будет признана юридически ничтожной после исчезновения Путина как политического субъекта

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Никого не агитирую, просто формулирую свою позицию по вопросу.

2 июля госпожа Памфилова предъявит их благородию ту цифру, которую их благородие хотели бы увидеть. Никакой контроль за растянутым на неделю волеизъявлением на пеньках и в багажниках заведомо невозможен, – да и когда он был возможен, и власть ловили на воровстве, она просто ломала наблюдателям руки-ноги, сажала протестующих и все равно предъявляла свою цифру. Это – плохая новость.

Хорошая же состоит в том, что все это совершенно не важно. Вся история нелегитимна с самого начала. Филькина грамота с "поправками в конституцию" будет признана юридически ничтожной на первом же заседании первого же суда или парламента после исчезновения Путина как политического субъекта.

А до этого времени он и так волен делать с нами все, что захочет – с поправками, без оных, без разницы…

Все это, как ни странно, облегчает наш выбор в эти дни: можно просто поступить так, как хочется. Именно как хочется – эмоционально!

Хочется вам отбежать от этой дряни подальше – отбегите. Хочется подойти поближе, чтобы плюнуть им в лицо – подойдите и плюньте. Проголосуйте против поправок или напишите на бюллетене какое-нибудь пожелание для членов УИК, – но обязательно сфотографируйте это и выложите в интернет!

Это единственное, что имеет значение – видимая невооруженным глазом степень общественного протеста. Готовы организовать флешмоб – замечательно. Найдете в себе силы встать в пикет – вставайте. Придумаете другие формы протеста (желательно без членовредительства) – сделайте это!

Впереди очень жесткие времена и, в сущности, они уже начались. А сюжеты про электоральные бумажки и значение этих бумажек для политической жизни – закончились. Россия – полицейское государство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Уровень государственного насилия будет расти: Путин и Ко давно загнали себя в крысиный угол нелегитимности, и у них просто нет для нас повестки за пределами войны с миром, парада для охлоса и мордобоя для несогласных.

Серьезные изменения здесь произойдут, увы, уже не в результате наших галочек, поставленных в тех или иных клеточках. Эту развилку мы давно проехали.

Поэтому просто делайте то, что считаете нужным – и не заморачивайтесь устаревшими дискуссиями на тему "бойкот – участие".

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, референдум, Виктор Шендерович
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