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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много. Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них

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"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (Лец)

Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин.

Как и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано это с ним буквально или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны и дал "крышу".

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много – собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин… Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них. Есть он и у самого Путина.

В качестве рекламы чая – в "Аэрофлоте" и не только – короткая напоминалка:

  • Юрий Щекочихин – 2003 год, отравление;
  • Анна Политковская – 2004 год, отравление;
  • Александр Литвиненко – 2006 год, отравление;
  • Володя Кара-Мурза – младший – два отравления, 2015-й и 2018 год;
  • Дмитрий Быков – 2019 год, отравление;
  • Петр Верзилов – 2019 год, отравление;
  • Алексей Навальный – 2020 год, отравление.

У власти в РФ давно находится преступная банда. То, что члены этой банды охотно используют государственные символы захваченного ими государства, то, что они носят значки с триколором, судейские мантии, форму полиции и бейджики журналистов, не должно отвлекать нас от понимания сути дела.

Наличие у главаря банды и его окружения мессианских и имперских галлюцинаций – важная психиатрическая подробность, но не более того. Они смертельно опасны для жизни.

Когда этот лубянский гнойник лопнет, запаху и объему заражения удивимся даже мы. Но до этого еще надо дожить. Я очень верю в то, что Алексей Навальный справится.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Виктор Шендерович, отравление
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