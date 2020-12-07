В целых регионах Украины на место "слуг" Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся "альтернативой" бесхребетной власти Киева

Украинский политолог, директор Международного института демократий.
То, что до сих пор упорно показывала социология, подтвердили выборы в вотчине власти – Кривом Роге.
В целых регионах страны на место "слуг" Зеленского приходят слуги Кремля. Там, где руководят "слуги", остается выжженная некомпетентностью и хаосом земля. И туда быстро приходят те, кто становится "альтернативой" бесхребетной власти Киева.
Конечно, так бывает не везде, а только там, где Россия традиционно имеет больше сетей влияния.
Выборы в Кривом Роге – это знак того, что угроза извне инспирированного сепаратизма будет только усиливаться.
"Монобольшинство" имени 73%, которое в теории должно было сцементировать вертикаль власти, на практике превращается в несмешного Колоса на глиняных ногах, который стремительно летит в московскую пропасть, утягивая за собой всю страну.
Источник: Sergiy Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора