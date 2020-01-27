Это в Украине правительство может рассказывать, что трудовая реформа – замечательная. А иностранные партнеры видят в ней нарушения конвенций

На этой неделе все самое интересное в украинской политике будет происходить за рубежом. В Брюсселе. Ведь завтра там на Совете Ассоциации ЕС будут рассматривать украинскую реформу трудового законодательства.

Официально. 28 января 2020 года премьер-министр Алексей Гончарук прибудет на заседание Совета Ассоциации ЕС – Украина, где он отчитается об имплементации соглашения. Вангую, что его там ждет "очень теплый прием" и невероятно "приятное" обсуждение вопроса о ситуации с запланированной либерализацией трудового законодательства.

Это в Украине можно рассказывать, что правительственный законопроект замечательный и не нарушает социальные права работника. А иностранные партнеры видят многочисленные нарушения международных конвенций и директив Международной организации труда.

Особенно 35 статья законопроекта, которая позволяет работодателю "выбросить" на улицу любого работника фактически без причин. И это касается как работников бюджетных учреждений, так и любого предприятия, независимо от форм собственности. Ну, а о недопустимости нивелирования в законопроекте значения профсоюзов нам писали все международные партнеры.

Интересно, как после завтрашнего "теплого приема в Брюсселе" будет реагировать правительство. Пересмотрит законопроект или и дальше будет пытаться протягивать свой антисоциальный документ через парламент? Наблюдаем.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора