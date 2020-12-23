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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Шмыгалю, видимо, очень захотелось уйти с поста, став автором отмены санкций в отношении РФ

Рубрика "Удивительное рядом".

Близится новогодняя пора и большинство чиновников уже думают о Мальдивах и прочих немногочисленных местах в коронакризисную эпоху, где можно будет забыть от трудностях работы во благо Украины. Однако это не означает, что можно забить болт на все.

Прекрасный пример, как Кабмин проголосовал решение о санкциях в отношении товаров из России еще в конце ноября, а премьер-министр Денис Шмыгаль упорно держит документ в столе и отказывается его подписывать.

Ради чего пауза? Вот ключевой вопрос. Если вдруг Шмыгаль действительно не подпишет постановление в ближайшие дни, и оно не будет опубликовано, то с 1 января предлагаю внимательно наблюдать за поставками товаров из РФ в Украину. Что именно пойдет из России к нам из этого санкционного списка. Очень четко будет видно и отраслевую коррупцию – ради кого и чего придерживали подпись.

Так что до нового года можно следить за руками Шмыгаля, а с нового года уже за статистикой товарооборота. Учитывая, что над Шмыгалем и так уже сгустились тучи, стейкхолдеры решают задачу, кого поставить взамен, то такое поведение с точки зрения политической игры, как минимум, очень странное.

Шмыгалю, видимо, очень захотелось уйти с занимаемого поста, став автором отмены торговых санкций в отношении РФ.

Источник: Yuriy Romanenko / Facebook

Теги: Россия, Кабинет Министров, санкции, товарооборот, Юрий Романенко, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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