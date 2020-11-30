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Виталий Журавский
Виталий Журавский

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.


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Сытнику не избежать уголовной ответственности за захват государственной власти с 28 августа и по сегодняшний день

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Сериал с Зе-маразмами продолжается...

Зе-команда сделала очередной шаг к уничтожению права в Украине. Правительство внесло в парламент разработанный министром юстиции Малюськой законопроект, который 100-процентно гарантирует господину Сытнику должность директора НАБУ.

28 августа 2020 года Конституционный Суд принял решение о неконституционности указа Порошенко от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сергеевича Сытника директором НАБУ.

Следовательно, упомянутый указ утратил силу и исчезло единственное правовое основание для пребывания Сытника на этом посту. То есть с 28 августа этого года он юридически обычный гражданин, не наделенный никакой властью.

Однако не покинул свой кабинет и продолжал руководить государственным органом. Такой беспредел продолжается вот уже три месяца подряд. Не сомневаюсь, что Сытник осознает, что за свои противоправные действия придется рано или поздно отвечать. По моей информации это уже объяснили и самому Зеленскому.

Бросились спасать ситуацию, правда, очень забавным способом. Предложили законопроектом №4437 закрепить пребывание в должности директора НАБУ господина Сытника на полный срок в семь лет, до апреля 2022 года.

Однако уголовной ответственности Сытнику не избежать за захват государственной власти с 28 августа и по сегодняшний день.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он "направлен на устранение противоречий между Конституцией Украины и законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". С правовой точки зрения это откровенное мошенничество.

После признания неконституционным указа Порошенко о назначении Артема Сергеевича директором НАБУ и неконституционным положения закона о НАБУ относительно полномочий президента назначать руководителя этого органа, законопроект должен быть направлен "на приведение закона о НАБУ в соответствие с Конституцией Украины".

А взамен инициатива действующей власти прямо игнорирует Конституцию Украины и порождает уже новые правовые проблемы функционирования НАБУ.

Так, КСУ признал неконституционным положение закона о том, что НАБУ создается президентом, поскольку Конституция не наделяет главу государства такими полномочиями. Сознательная власть после этого должна на законодательном уровне определить субъект, который согласно Конституции, уполномочен создавать НАБУ (то есть Кабинет Министров).

В законопроекте ни слова о том, кто и как образует НАБУ! По логике действующей власти, НАБУ "самосоздается"! Следовательно, оно может и "самоликвидироваться"! Ну не маразм?!

Аналогичная ситуация с субъектом назначения директора НАБУ. КСУ признал неконституционным положение закона о том, что директор НАБУ назначается и увольняется президентом, исходя из того, что Конституция не уполномочивает на это главу государства.

Что должны бы предложить для решения этой проблемы? Определить на законодательном уровне субъект, который по Основному закону уполномочен назначать руководителя НАБУ (таким субъектом является Кабмин).

Однако для Зеленского и его окружения Конституция Украины – пустой звук. В законопроекте ни слова о субъекте назначения и увольнения руководителя этого органа. Поэтому, предлагается ввести порядок, согласно которому директор НАБУ "самоназначается" и "самоувольняется". Словом, узаконивается самозванец на данной должности, которым сейчас является гражданин Сытник.

Сериал с Зе-маразмами продолжается. До каких пор, интересно?

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Кабинет Министров, Конституционный Суд, Виталий Журавский, Артем Сытник, законопроект, КСУ, НАБУ, власть
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