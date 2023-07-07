Почему взрывается консервация. Названы главные причины

Плохо вымытые и недостерилизованные банки могут стать причиной того, что консервация взорвется Фото: depositphotos.com

"Недомытые и недостерлизованные банки – самый популярный ответ на вопрос, почему срываются крышки на банках с консервацией. Наличие грязи или недостаточный прогрев тары может повлечь за собой брожение и, как результат, взрывы", – объяснил эксперт.

Еще одной причиной являются неплотно закрытые крышки, из-за которых в банку попадает нежелательный воздух.

"Виновниками могут быть и плохие крышки с банками, и ржавые следы на таре, и дольки консервации, попавшие на горлышко банки. Поэтому лучше проверить эти нюансы. Воздух также может попадать в банки из-за трещин и сколов, поэтому тщательно проверяйте тару", – отметил Клопотенко.

Менее популярными, но возможными причинами срыва крышек с банок является наличие большого количества нитратов в овощах или зелени, а также несоблюдение пропорций консерванта, которым обычно выступает уксус.