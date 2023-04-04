45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей

45-летний Налчаджиоглу позирует в кадре вместе со своей собакой по кличке Лола. Он вышел во двор в спортивном костюме, кепке и резиновых тапочках, надев также куртку.
В кадре также запечатлены беседка возле входа в дом, а также черные пакеты для мусора в центре двора. Вдоль забора во дворе Налчаджиоглу растут молодые деревья.
Налчаджиоглу – бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре России. Они развелись в 2019 году.
Налчаджиоглу живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ, а также занимается благотворительной деятельностью в поддержку украинских защитников.
Бизнесмен не комментирует расставание с бывшей женой. По словам Налчаджиоглу, он счастлив в новых отношениях. Его избранница – 26-летний украинский визажист Лилия Реус.