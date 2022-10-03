Бульвар Шоубиз
 
03 октября, 2022
 
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49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного

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Данилко: Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например
Данилко: Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например
Фото предоставлено командой Данилко

49-летний украинский актер Андрей Данилко заявил, что больше не переживает из-за того, что у него не сложилась личная и семейная жизнь. Об этом он рассказал в интервью, которое 3 октября опубликовано на YouTube-канале "DW на русском".

"Вот вы чего хотели бы в жизни добиться?" – спросил у актера ведущий.

"Мне хочется, чтобы была возможность создавать какие-то вещи, – признался артист– Я понимаю: у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например".

Данилко отметил, что в работе стремится к порядку и спокойствию.

"Когда у меня есть время на создание программы, номеров, съемки клипов, а не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства, закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей", – подытожил он.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Данилко не женат. Детей у него нет.

Теги: Андрей Данилко, актер, семья
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