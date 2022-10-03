49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного

Данилко: Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например Фото предоставлено командой Данилко

"Вот вы чего хотели бы в жизни добиться?" – спросил у актера ведущий.

"Мне хочется, чтобы была возможность создавать какие-то вещи, – признался артист. – Я понимаю: у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например".

Данилко отметил, что в работе стремится к порядку и спокойствию.

"Когда у меня есть время на создание программы, номеров, съемки клипов, а не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства, закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей", – подытожил он.