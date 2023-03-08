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08 марта, 2023
 
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49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно

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Егорова является участницей шоу Let's Dance на канале RTL
Егорова является участницей шоу Let's Dance на канале RTL
Фото: reality.show_tv / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 8 марта в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена в зале для репетиций.

49-летняя Егорова в присутствии своего партнера по танцевальному шоу Let's Dance, немецкого хореографа Анджея Цибиса демонстрирует в кадре продольный шпагат. 

"Ты можешь сделать что угодно", – подписала она фото. 

Скриншот: natalia_yegorova / Instagram
Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Сейчас Егорова является участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Премьера проекта состоялась 17 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виталий Кличко, шоу, развод, шпагат, хореограф, жена, Наталья Егорова
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