Бульвар Шоубиз
 
10 марта, 2023
 
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74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото

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О романе Шер с 37-летним музыкантом стало известно в ноябре 2022 года
О романе Шер с 37-летним музыкантом стало известно в ноябре 2022 года
Фото: ЕРА

Американская певица Шер 9 марта посетила показ итальянского модного дома Versace "Осень – зима 2023" в Pacific Design Center в Калифорнии. Компанию знаменитости составил ее 37-летний бойфренд, американский рэпер Александр Эдвардс. Снимки пары опубликовало фотоагентство ЕРА.

Шер появилась на публике в синем бюстье, узких брюках в тон и укороченной куртке фиолетового цвета. Свой образ она дополнила сапогами в тон наряду на массивной платформе.

Таблоид Daily Mail отмечает, что Шер, позируя перед журналистами на красной дорожке, поцеловалась со своим бойфрендом. Фото этого момента опубликовано на сайте издания.

Контекст:

О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября 2022 года после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.

Вскоре певица подтвердила слухи, заявив, что счастлива с новым избранником, и их роман "никому не мешает".

Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик. 

Шер была замужем дважды. В 1969 году в браке с американцем Сонни Боно родила дочь Честити, в браке с певцом и музыкантом Грегом Оллманом у Шер в 1976 году родился сын Элайдж.

У исполнительницы были романы с актером Вэлом Килмером, Томом Крузом, музыкантами Эриком Клэптоном, Ричи Самборой и Марком Хадсоном.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Шер, певица, певица Шер, музыкант, фото, показ, поцелуй
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