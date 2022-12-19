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19 декабря, 2022
 
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Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех

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Alyosha: У нас столько предателей. Столько нужно почистить
Alyosha: У нас столько предателей. Столько нужно почистить
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в интервью, которое 16 декабря вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, заявила, в Украине и сейчас проживает огромное количество предателей, которые работают в интересах страны-агрессора РФ.

"У нас столько предателей. Столько нужно почистить. Мы даже не представляем себе, как много тех, кто продался. И это тоже надо принять – это наша кучка "вот того", – сказала артистка.

По словам певицы, заниматься этим необходимо сейчас, а также после победы над российскими оккупантами.

"Надо теперь на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Отсканировать просто все и знать все о человеке. Вот это надо. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех", – подытожила она.


Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с тремя детьми переехала в США. Ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 февраля вместе с музыкантами вступил в тероборону.

На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.

Теги: война России против Украины, Alyosha, певица
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