Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех

"У нас столько предателей. Столько нужно почистить. Мы даже не представляем себе, как много тех, кто продался. И это тоже надо принять – это наша кучка "вот того", – сказала артистка.

По словам певицы, заниматься этим необходимо сейчас, а также после победы над российскими оккупантами.

"Надо теперь на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Отсканировать просто все и знать все о человеке. Вот это надо. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех", – подытожила она.



