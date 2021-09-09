Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью

Бекхэм позирует в кадре, сидя боком к объективу в белой майке и черных шортах с кофейной чашкой в руках. Его дочь запечатлена со спины – в светло-сиреневом клетчатом платье. Ее волосы заплетены в две косы.
"Снова в школу. Немного волнуюсь, немного нервничаю, но хорошие новости очень радуют – иди развлекайся, красавица", – подписал снимок Бекхэм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Харпер Севен (2011) – единственная дочь Дэвида и его жены, британского дизайнера Виктории Бекхэм. У Харпер Севен есть три родных старших брата: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005).