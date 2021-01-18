Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как проходят ее встречи с проживающим в Москве супругом, режиссером Асланом Ахмадовым.

У Билык и Ахмадова есть пятилетний сын Табриз Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 18 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, сообщила, что ежедневно видится со своим мужем, проживающим в России режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

Певица отметила, что эти встречи происходят в онлайн-формате.

Скриншот: bilyk_iryna / Instagram

9 декабря 2015 года Билык и Ахмадов стали родителями. Их совместного сына Табриза родила суррогатная мать. У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

В апреле 2020 года певица в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман призналась, что ее устраивает гостевой брак с Ахмадовым.

"Это суперотношения, потому что скучаешь, когда он не приезжает. Ты его любишь, потом вы снова расстаетесь", – описала она тогда отношения с мужем.