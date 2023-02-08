Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали

Болдуину за непредумышленное убийство оператора грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину за непредумышленное убийство оператора грозит лишение свободы сроком на пять лет
Фото: ЕРА

Адвокаты американского актера Алека Болдуина 7 февраля обратилась в суд с ходатайством об отводе специального прокурора Андреи Риб по делу о смерти оператора на съемках фильма "Ржавчина". Защита Болдуина утверждает, что прокурор не может совмещать свои функции с обязанностями члена законодательного собрания штата. Об этом сообщает Variety, разместив фото соответствующих документов.

Адвокаты Болдуина обратились в суд после того, как 31 января окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) Мэри Кармак-Олтвис предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Обвинение также выдвинуто оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

В ходатайстве, поданном адвокатами Болдуина 7 февраля, подчеркивается, что конституция штата запрещает Риб быть прокурором и представителем законодательной власти штата – в ноябре 2022 года она была избрана в Палату представителей штата. Защита актера беспокоится, что совмещение обязанностей может повлиять на ее решение по делу Болдуина.

Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса. Представитель офиса Хизер Брюэр, сообщается на сайте, подчеркнула, что "Болдуин и его адвокаты могут использовать любую тактику, чтобы отвлечь внимание от того, что Хатчинс погибла из-за грубой небрежности и безрассудного пренебрежения безопасностью на съемочной площадке "Ржавчины".

Она подчеркнула, что окружной прокурор и специальный прокурор будут "по-прежнему сосредоточены на доказательствах и на рассмотрении этого дела, чтобы справедливость восторжествовала".

Болдуин и Гутьеррес Рид должны впервые появиться в суде 24 февраля через Google Meet. Ожидается, что это слушание будет транслироваться на канале суда в YouTube, отмечается в публикации.

Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, оружие, смерть, убийство, режиссер, Алек Болдуин, адвокат, прокурор
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