Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет

Обвинение также выдвинуто оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Следователи утверждают, что Болдуин "своими действиями, бездействием или бездействием в качестве продюсера напрямую способствовал или не смог смягчить многочисленные опасные действия в течение очень короткого периода времени".