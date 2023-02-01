Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет

Обвинение также выдвинуто оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.
Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Следователи утверждают, что Болдуин "своими действиями, бездействием или бездействием в качестве продюсера напрямую способствовал или не смог смягчить многочисленные опасные действия в течение очень короткого периода времени".
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.
Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.