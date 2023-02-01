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01 февраля, 2023
 
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Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет

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Болдуин совершил выстрел в октябре 2021 года
Болдуин совершил выстрел в октябре 2021 года
Фото: ЕРА

31 января прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) Мэри Кармак-Олтвис предъявила официальное обвинение американскому актеру Алеку Болдуину по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщается на сайте KRQE News со ссылкой на судебные документы, которые оказались в распоряжении редакции.

Обвинение также выдвинуто оружейнице фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Отмечается, что Болдуин и Гутьеррес Рид обвиняются в непредумышленном убийстве. Им грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Следователи утверждают, что Болдуин "своими действиями, бездействием или бездействием в качестве продюсера напрямую способствовал или не смог смягчить многочисленные опасные действия в течение очень короткого периода времени".

Контекст:

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: оружие, убийство, режиссер, Алек Болдуин, ранение
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