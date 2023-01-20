Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера

Обвинения в непредумышленном убийстве также предъявят оружейнику фильма – Ханне Гутьеррес Рид.

Семья Хатчинс поблагодарила прокуратуру за принятое решение, отметив, что их утешает факт равенства всех перед законом в штате Нью-Мексико.

По словам адвоката Болдуина, Люка Никаса, актер, узнав об обвинениях, чувствует себя опустошенным. Об этом сообщила CNN 20 января. Защитник отметил, что ничто не указывало на то, что Болдуину будут предъявлены уголовные обвинения. По словам Никаса, они узнали об обвинениях из СМИ.

Прокурор первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис отметила, что другие актеры и знаменитости проверяют свое оружие или заставляют кого-то проверять его перед собой.

Кармак-Олтвис заявила, что Болдуин не сделал ничего из того, что должен был сделать, чтобы убедиться, что он в безопасности или что все вокруг него в безопасности. Она отметила, что это ключевой факт, который прокуратура используют, чтобы доказать, что актер небрежно относился к стандартам безопасности.