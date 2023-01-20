Болдуину предъявят обвинения в убийстве украинки. Известна реакция актера

Обвинения в непредумышленном убийстве также предъявят оружейнику фильма – Ханне Гутьеррес Рид.
Семья Хатчинс поблагодарила прокуратуру за принятое решение, отметив, что их утешает факт равенства всех перед законом в штате Нью-Мексико.
По словам адвоката Болдуина, Люка Никаса, актер, узнав об обвинениях, чувствует себя опустошенным. Об этом сообщила CNN 20 января. Защитник отметил, что ничто не указывало на то, что Болдуину будут предъявлены уголовные обвинения. По словам Никаса, они узнали об обвинениях из СМИ.
Прокурор первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис отметила, что другие актеры и знаменитости проверяют свое оружие или заставляют кого-то проверять его перед собой.
Кармак-Олтвис заявила, что Болдуин не сделал ничего из того, что должен был сделать, чтобы убедиться, что он в безопасности или что все вокруг него в безопасности. Она отметила, что это ключевой факт, который прокуратура используют, чтобы доказать, что актер небрежно относился к стандартам безопасности.
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.
Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.