Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты

Боржемская назвала блюдо ризотто, но главный ингредиент, который традиционно используется в нем, в данном рецепте отсутствует.
Ингредиенты на три порции: цветная капуста (среднего размера) – 1 шт., куриное филе – 2 шт., лук – 1 шт., чеснок – 2 зубка, грибы лисички (можно использовать белые или шампиньоны) – 100 г, сливочное масло – 30 г, сливки (18%–30%) – 100–150 г, свекла – 1 шт., пармезан – 30 г, лимон – 1 шт., масло для жарки, соль, перец, зелень для подачи.
Курицу порезать соломкой, посолить, поперчить, натереть немного цедры лимона, полить маслом и отправить обжариваться на хорошо разогретую сковороду до золотистой корочки. Нарезать лук соломкой, натереть чеснок, разрезать грибы на 4–6 частей и отправить в сковородку к курице. Обжаривать вместе, пока овощи не станут золотистого цвета. Натереть на крупную терку цветную капусту и на мелкую терку свеклу (отдельно в миску). Отправить цветную капусту к овощам с курицей, добавить сливочное масло и обжаривать две – четыре минуты.
Добавить сливки, пармезан, немного воды, посолить, поперчить и тушить две-три минуты.
Выжать из натертой свеклы сок в сковороду с овощами и курицей. Перемешать, при необходимости добавить соль и перец.
При подаче посыпать пармезаном и цедрой лимона.
Боржемская отметила, что можно приготовить вегетарианскую версию блюда, исключив курицу.
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Марина Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.