Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты

Боржемская назвала блюдо ризотто, но главный ингредиент, который традиционно используется в нем, в данном рецепте отсутствует.

Ингредиенты на три порции: цветная капуста (среднего размера) – 1 шт., куриное филе – 2 шт., лук – 1 шт., чеснок – 2 зубка, грибы лисички (можно использовать белые или шампиньоны) – 100 г, сливочное масло – 30 г, сливки (18%–30%) – 100–150 г, свекла – 1 шт., пармезан – 30 г, лимон – 1 шт., масло для жарки, соль, перец, зелень для подачи.

Курицу порезать соломкой, посолить, поперчить, натереть немного цедры лимона, полить маслом и отправить обжариваться на хорошо разогретую сковороду до золотистой корочки. Нарезать лук соломкой, натереть чеснок, разрезать грибы на 4–6 частей и отправить в сковородку к курице. Обжаривать вместе, пока овощи не станут золотистого цвета. Натереть на крупную терку цветную капусту и на мелкую терку свеклу (отдельно в миску). Отправить цветную капусту к овощам с курицей, добавить сливочное масло и обжаривать две – четыре минуты.

Добавить сливки, пармезан, немного воды, посолить, поперчить и тушить две-три минуты.

Выжать из натертой свеклы сок в сковороду с овощами и курицей. Перемешать, при необходимости добавить соль и перец.

При подаче посыпать пармезаном и цедрой лимона.

Боржемская отметила, что можно приготовить вегетарианскую версию блюда, исключив курицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шеф-кухар Олександр | Красиві рецепти (@o_gorodnik)