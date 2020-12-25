Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео

Создатели альтернативного поздравления от имени королевы Великобритании Елизаветы II заявили, что таким образом намерены противостоять фейковым новостям.

23 декабря британский телеканал Channel 4 анонсировал в Twitter трансляцию альтернативного рождественского поздравления от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

"Альтернативное сообщение для очень альтернативного года", – говорится в анонсе. В своем обращении человек, очень похожий на Елизавету II, комментирует ряд острых тем, которые касаются жизни королевской семьи.

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

Издание Evening Standart 24 декабря сообщило, что образ королевы воплотила актриса Дебра Стивенсон, а сам ролик был создан студией визуальных эффектов Framestore.

Авторы идеи подчеркнули, что целью создания лже-королевы является борьба с фейковыми новостями. Представители королевской семьи проигнорировали инициативу канала.

Оригинальное поздравление королевы Великобритании 25 декабря размещено на странице королевской семьи в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Его трансляция традиционно проходит на канале BBC.