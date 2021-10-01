Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис

"Ее королевское высочество принцесса Беатрис и [ее муж] Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци", – говорится в публикации.

Букингемский дворец упомянул также в сообщении сына Мапелли-Моцци от предыдущих отношений.

"Вольм – лучший старший брат Сиенны", – отмечается в заявлении.

Контекст:

Принцесса Беатрис и британский мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался втянут принц Эндрю, отец Беатрис (сын королевы Елизаветы II), со свадьбой пришлось повременить.

В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие снова было перенесено.

17 июля того же года принцесса Беатрис и Мапелли-Моцци тайно поженились. Спустя несколько дней королевский дворец обнародовал свадебные фото пары. В мае 2021 года стало известно, что супруги вскоре станут родителями. 18 сентября принцесса Беатрис родила дочь. Это ее первый ребенок. У Мапелли-Моцци от отношений с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании. Ее муж имеет титул графа.