  Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской

Ингредиенты: 100 мл молока (1/2 стакана), 15 г свежих дрожжей или 5 г сухих, 40 г сахара (2 ст. л.), одно яйцо, 3 г соли, 250 г муки (1 стакан), 50 г сливочного масла комнатной температуры, 100 г шоколада или изюма. Дополнительно – одно яйцо для смазывания булочек.

Смешиваем теплое молоко, сахар и дрожжи. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут. К молоку с дрожжами и сахаром добавляем яйцо, муку, соль. Перемешиваем. Добавляем сливочное масло комнатной температуры. Вымешиваем тесто, как показано в видео. Перекладываем тесто на стол, продолжаем его вымешивать на столе. Оно должно стать гладким, эластичным и однородным. Этот процесс занимает примерно 7–10 минут.

Оставляем тесто в миске. Накрываем полотенцем и оставляем на полтора часа.

Когда тесто подошло, вынимаем его из миски и добавляем шоколад. Перемешиваем. Разделяем тесто на девять кусочков примерно по 65 г каждый.

Формируем булочки, выкладываем их на противень с пергаментом. Булочки будут расти, поэтому выкладываем их на расстоянии друг от друга. Накрываем полотенцем и оставляем на 1 час, чтобы тесто подошло. Смазываем булочки яйцом.

Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку с обдувом на 18–20 минут.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube