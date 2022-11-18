Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
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Булочки с шоколадом или изюмом. Рецепт быстрого выпекания от Глинской

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Булочки выпекаются18 20 минут
Булочки выпекаются18–20 минут
Скриншот: Liza Glinskaya / YouTube

Кулинарный эксперт и блогер, победительница проекта "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская 15 ноября поделилась в YouTube рецептом сладкой выпечки.

Ингредиенты: 100 мл молока (1/2 стакана), 15 г свежих дрожжей или 5 г сухих, 40 г сахара (2 ст. л.), одно яйцо, 3 г соли, 250 г муки (1 стакан), 50 г сливочного масла комнатной температуры, 100 г шоколада или изюма. Дополнительно – одно яйцо для смазывания булочек.

Смешиваем теплое молоко, сахар и дрожжи. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут. К молоку с дрожжами и сахаром добавляем яйцо, муку, соль. Перемешиваем. Добавляем сливочное масло комнатной температуры. Вымешиваем тесто, как показано в видео. Перекладываем тесто на стол, продолжаем его вымешивать на столе. Оно должно стать гладким, эластичным и однородным. Этот процесс занимает примерно 7–10 минут.
Оставляем тесто в миске. Накрываем полотенцем и оставляем на полтора часа.
Когда тесто подошло, вынимаем его из миски и добавляем шоколад. Перемешиваем. Разделяем тесто на девять кусочков примерно по 65 г каждый.

Формируем булочки, выкладываем их на противень с пергаментом. Булочки будут расти, поэтому выкладываем их на расстоянии друг от друга. Накрываем полотенцем и оставляем на 1 час, чтобы тесто подошло. Смазываем булочки яйцом.

Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку с обдувом на 18–20 минут.

ВИДЕО
Видео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Теги: молоко, соль, шоколад, блогеры, сахар, МастерШеф, рецепт, Елизавета Глинская, рецепты, масло
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