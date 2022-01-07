Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
Новости

"Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Максим Чмерковский и Пета Мургатройд вместе почти 10 лет
Максим Чмерковский и Пета Мургатройд вместе почти 10 лет 
Фото: petamurgatroyd / Instagram

Американский танцор украинского происхождения, судья последнего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Максим Чмерковский в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, которое 4 января вышло на ее канале в YouTube, рассказал, ревнует ли его супруга и коллега по паркету Пета Мургатройд.

Ефросинина спросила у танцора, не попросила ли его жена во время своего приезда в Киев немедленно вернуться в США, увидев, какое число красивых девушек окружает его на съемках шоу.

"Количество красивых мужчин вокруг нее не меньше. Она выиграла шоу [американский аналог "Танцев со звездами"] сначала с мужчиной-моделью, потом – с футболистом", – ответил Чмерковский.

Он добавил, что сам не раз ревновал супругу.

"Она не знала, что я был на площадке, но когда она снималась в фильме и у них была сцена, где они целуются… Я сидел на паркинге на дистанции, смотрел и мне было очень неприятно", – признался Чмерковский.

41-летний танцор уточнил, что он "очень гордый, поэтому не ревнивый".

"Но я ревнивый, если для этого есть причина", – подчеркнул Чмерковский.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился 17 января 1980 года в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября Чмерковский впервые стал судьей украинских "Танцев со звездами". Проект закончился в ноябре.

Теги: Максим Чмерковский, семья, танцы, Пета Мургатройд, ревность, хореограф, Маша Ефросинина, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как природа создала такую красоту?", "Лапочка". Каменских соблазнительно позировала перед камерой в "голом" корсете
"Как природа создала такую красоту?", "Лапочка". Каменских соблазнительно позировала перед камерой в "голом" корсете
  "Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам
  "Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS