  "Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам

Максим Чмерковский и Пета Мургатройд вместе почти 10 лет Фото: petamurgatroyd / Instagram

Ефросинина спросила у танцора, не попросила ли его жена во время своего приезда в Киев немедленно вернуться в США, увидев, какое число красивых девушек окружает его на съемках шоу.

"Количество красивых мужчин вокруг нее не меньше. Она выиграла шоу [американский аналог "Танцев со звездами"] сначала с мужчиной-моделью, потом – с футболистом", – ответил Чмерковский.

Он добавил, что сам не раз ревновал супругу.

"Она не знала, что я был на площадке, но когда она снималась в фильме и у них была сцена, где они целуются… Я сидел на паркинге на дистанции, смотрел и мне было очень неприятно", – признался Чмерковский.

41-летний танцор уточнил, что он "очень гордый, поэтому не ревнивый".

"Но я ревнивый, если для этого есть причина", – подчеркнул Чмерковский.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube