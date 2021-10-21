"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии

"Авария была незначительная. Я не виновата. Меня догнал мужчина, все обошлось. Но первые пять секунд было страшно", – прокомментировала ситуацию Гвоздева.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Танцовщица также опубликовала фото, сделанное на месте столкновения. По словам Гвоздевой, она "отделалась царапинами".

"Будьте бдительны за рулем – особенно на светофорах. И всегда старайтесь держать дистанцию", – написала она.