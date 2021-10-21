Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2021
 
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"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии

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Гвоздева: Я не виновата
Гвоздева: Я не виновата
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф, победительница шоу "Танцы со звездами" (2018) на "1+1" Илона Гвоздева 21 октября в Instagram Stories рассказала подробности аварии, в которую попала накануне.

"Авария была незначительная. Я не виновата. Меня догнал мужчина, все обошлось. Но первые пять секунд было страшно", – прокомментировала ситуацию Гвоздева.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram
Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Танцовщица также опубликовала фото, сделанное на месте столкновения. По словам Гвоздевой, она "отделалась царапинами". 

"Будьте бдительны за рулем – особенно на светофорах. И всегда старайтесь держать дистанцию", – написала она.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram
Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

20 октября Гвоздева сообщила в Instagram, что попала в аварию. "Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию", – прокомментировала она случившееся на камеру.

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте

Теги: ДТП, авария, Танцы со звездами, Илона Гвоздева
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