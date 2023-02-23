"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США

"Было так приятно видеть тебя, мой друг. Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт в Майами и приобщились к хорошему благородному делу", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Роман Веррас на своей странице в Facebook указал, что проживает в США, в штате Флорида. Работает помощником юриста по административным вопросам в компании Verras Law. Веррас уже показывал свои снимки с Сопонару, в том числе один из тех, которые сейчас обнародовала она..