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23 февраля, 2023
 
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"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США

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Сопонару показала фото, сделанные в США
Сопонару показала фото, сделанные в США
Фото: soponaru / Instagram

Украинская актриса Ирина Сопонару 22 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена вместе с американским юристом украинского происхождения юристом Романом Веррасом.

"Было так приятно видеть тебя, мой друг. Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт в Майами и приобщились к хорошему благородному делу", – написала она.

Роман Веррас на своей странице в Facebook указал, что проживает в США, в штате Флорида. Работает помощником юриста по административным вопросам в компании Verras Law. Веррас уже показывал свои снимки с Сопонару, в том числе один из тех, которые сейчас обнародовала она..

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. 

Тогда же Сопонару признавалась, что состоит в отношениях с британцем Рисом. О расставании с ним она не сообщала.

В США актриса поехала вместе с командой проекта "Лига смеха", чтобы дать благотворительные концерты в поддержку Украины.

Теги: США, Майами, актриса, Ирина Сопонару
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