Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой

"Ой, сколько всего напланировали с Надей Дорофеевой и командой", – написала она.

Горовая показала, как ее команда обсуждает рабочие вопросы. Дорофеева, в частности, запечатлена сидящей с ногами на стуле. Перед ней стоит стакан с кофе.

Контекст:

Пост продюсер опубликовала в тот день, когда Дорофеева сообщила, что узаконила отношения с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Горовая в июне 2023 года сообщила, что ее продюсерская компания Mozgi Entertainment сменила название. Она создавала компанию Mozgi Group, в которую в том числе вошла Mozgi Entertainment, вместе с на тот момент своим мужем, Потапом. В 2014 году они развелись.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Горовая заявила, что в названии компании буква Z будет заменена на "з".

Летом 2022 года стало известно, что украинские артисты Michelle Andrade и Позитив (Алексей Завгородний), бывший участник дуэта с Дорофеевой "Время и Стекло" больше не являются продюсерскими проектами компании, которая входит в состав Mozgi Group.

В ноябре 2022 года Горовая заявила, что Потап отстранился от управления компанией.