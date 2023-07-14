Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2023
 
Новости

Бывшая жена Потапа показала свежее видео с Дорофеевой

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Горовая: Ой, сколько всего напланировали с Надей Дорофеевой и командой
Горовая: Ой, сколько всего напланировали с Надей Дорофеевой и командой
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Украинский продюсер Ирина Горовая, экс-супруга рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), на своей странице в Instagram 13 июля разместила ролик, в котором сообщила о своих новых проектах.

"Ой, сколько всего напланировали с Надей Дорофеевой и командой", – написала она.

Горовая показала, как ее команда обсуждает рабочие вопросы. Дорофеева, в частности, запечатлена сидящей с ногами на стуле. Перед ней стоит стакан с кофе.

Контекст:

Пост продюсер опубликовала в тот день, когда Дорофеева сообщила, что узаконила отношения с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Горовая в июне 2023 года сообщила, что ее продюсерская компания Mozgi  Entertainment сменила название. Она создавала компанию Mozgi Group, в которую в том числе вошла Mozgi  Entertainment, вместе с на тот момент своим мужем, Потапом. В 2014 году они развелись.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Горовая заявила, что в названии компании буква Z будет заменена на "з". 

Летом 2022 года стало известно, что украинские артисты Michelle Andrade и Позитив (Алексей Завгородний), бывший участник дуэта с Дорофеевой "Время и Стекло" больше не являются продюсерскими проектами компании, которая входит в состав Mozgi Group.

В ноябре 2022 года Горовая заявила, что Потап отстранился от управления компанией.

Теги: Надя Дорофеева, Ирина Горовая, певица, продюсер
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