Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой рассказала о маленьком сыне от него

В ролике мальчик, сидя на кухне на полу, катает по коленям кочан кукурузы.

"Я использую кукурузный роллер каждое утро", – написала Кацуотна.

Пост она разместила в день свадьбы отца своего сына и украинской певицы Нади Дорофеевой.

Контекст:

Кацурина – мать двоих детей: дочери Александры (2016) и сына Ивана (2021). Их отец – Кацурин.

Сейчас дизайнер состоит в отношениях с бывшим мужем Дорофеевой, украинским певцом Dantes.



В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля Дорофеева сообщила, что они поженились. Для певицы этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Кацурины официально оформили развод в начале 2022 года. Для дизайнера этот брак был первым.