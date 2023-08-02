Бывшая жена Узелкова рассказала, как сложились его отношения с их сыном и дочерью спустя пять лет после развода

"Дети общаются с отцом?" – спросили у нее фолловеры.

"По возможности с обеих сторон", – ответила она.

Осенью 2021 года Узелков покинул интервью, которое давал журналистам проекта "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Боксера разозлил вопрос о том, почему он не видится со своими детьми после развода с Боржемской", – объяснили журналисты реакцию спортсмена.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт (2009) и дочь Оливия (2012).

Долгое время супруги не комментировали причины развода, но летом 2020 года Боржемская призналась, что приняла решение о разводе после крупной ссоры, "осознав, что больше не может находиться с ним в одном помещении". По словам тренера, она вместе с детьми покинула их общий дом среди ночи и больше туда не возвращалась.

Что именно произошло в ту ночь, Боржемская рассказывать не стала, а вскоре призналась, что на самом деле они с Узелковым начали жить в разных комнатах еще за год до официального расторжения брака. На слухи о возможных изменах мужа она тогда отвечала уклончиво. "Я Славу за руку не поймала и не могу сказать, что это стало причиной нашего развода", – говорила она тогда.

Летом 2022 года в эфире канала СТБ Боржемская заявила, что после развода долгое время получала от бывшего мужа сообщения с угрозами.