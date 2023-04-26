Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео

Контекст:

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Ведущими шоу, кроме Саниной, стали ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и Санина.

Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на "Евровидении 2014" Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая "Азовсталь", а также украинская певица, участница "Детского Евровидения 2022" Злата Дзюнька.