"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой

В подписи к фото Аваков привел цитату из советского фильма режиссера Марка Захарова по сценарию Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".
"Серьезное лицо – еще не признак ума, как говорил классик. Что бы ни было, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Что-то сегодня решил надеть оранжевое. С чего бы это?" – написал Аваков.
Его фото набрало больше 3 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.
"Есть повод так улыбаться? Страна голодная, тарифы и цены растут. А у вас в это время радость и улыбки?" – возмутился в комментариях nikolay_dulskiy.
"Наверное, что-то задумали, а денег нет. Обычно у серьезных людей именно так", – предположил andriyzhili.
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Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
16 ноября он рассказал, чем занимается после отставки.