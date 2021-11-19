"Что-то задумал, а денег нет". Арсен Аваков удивил сеть своей просьбой

57-летний Аваков выложил в сеть свое новое фото Фото: arsenik78 / Instagram

В подписи к фото Аваков привел цитату из советского фильма режиссера Марка Захарова по сценарию Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен".

"Серьезное лицо – еще не признак ума, как говорил классик. Что бы ни было, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Что-то сегодня решил надеть оранжевое. С чего бы это?" – написал Аваков.

Его фото набрало больше 3 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Есть повод так улыбаться? Страна голодная, тарифы и цены растут. А у вас в это время радость и улыбки?" – возмутился в комментариях nikolay_dulskiy.

"Наверное, что-то задумали, а денег нет. Обычно у серьезных людей именно так", – предположил andriyzhili.

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