"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину

31 января Волочкова рассталась с бойфрендом Сергеем, а 9 февраля сообщила, что она уже не одна Фото: EPA

"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним", – подписала она публикацию.

"Дима, пакуй вещи! На Мальдивы!" – прокомментировала galinabesarchuk.

"Это лучший сериал, который я смотрю", – написала in_originales.

"Дмитрий, вы надолго?" – поинтересовалась пользователь s_v_tanya.