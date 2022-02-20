Бульвар Шоубиз
 
20 февраля, 2022
 
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"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину

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31 января Волочкова рассталась с бойфрендом Сергеем, а 9 февраля сообщила, что она уже не одна
31 января Волочкова рассталась с бойфрендом Сергеем, а 9 февраля сообщила, что она уже не одна
Фото: EPA

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 20 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с новым мужчиной. В кадре они позируют, сидя в салоне машины.

"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю. Думаем, на чьем авто ехать. Но в Димином так уютно! И с ним", – подписала она публикацию.

"Дима, пакуй вещи! На Мальдивы!" – прокомментировала galinabesarchuk.

"Это лучший сериал, который я смотрю", – написала in_originales.

"Дмитрий, вы надолго?" – поинтересовалась пользователь s_v_tanya.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

20 января Волочковой исполнится 46 лет. В свой прошлый день рождения она рассталась с сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля артистка сообщила подписчикам, что уже не одна – на новых фото она позировала в своем доме в обнимку с экс-бойфрендом по имени Олег.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, мужчины
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