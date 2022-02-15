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15 февраля, 2022
 
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"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной

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Волочкова: Гранд батман новых чувств
Волочкова: Гранд батман новых чувств
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 14 февраля опубликовала в Instagram ролик, в котором показала растяжку, стоя на улице рядом с мужчиной.

"Гранд батман новых чувств! Всех с Днем влюбленных!" – написала она.

Волочкова не показала лицо мужчины, запечатленного в ролике.

"Еще, как говорится, духовка не остыла", – прокомментировала подписчица hrusha_masya.

"Да она не закрывается, это духовка", – написал vatikan2018.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля артистка сообщила подписчикам, что уже не одна – на новых фото она позировала в своем доме в обнимку с экс-бойфрендом по имени Олег.

10 февраля Кузнецов заявил, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.


Теги: Анастасия Волочкова, растяжка, балерина, шпагат, мужчины
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