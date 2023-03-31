Дорофеева надела ультрамини с разрезом спереди. Фото

Певица выбрала юбку длины ультрамини, с разрезом спереди, а также кроссовки немецкой марки Puma, амбассадором которой является.

Образ Дорофеева дополнила гладкой прической с прядями у лица.

До этого Дорофеева позировала в розовом спортивном костюме в рамках промокампании Puma.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.