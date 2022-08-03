Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык

32-летняя певица отметила, что в последний раз делала это, когда училась в школе.
"Это действительно работает. Если вы на этапе изучения. берите этот лайфхак на заметку", – посоветовала Дорофеева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.
В апреле 2022 года Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию на украинском языке с украинским артистом Артемом Пивоваровым.
Премьера совместной композиции "Думи" состоялась 3 июня 2022 года. Артисты заявили, что часть денег, полученных от монетизации видео, направят на счет благотворительного фонда Soborna Ukraine, который помогает украинцам, пострадавшим во время войны РФ против Украины.