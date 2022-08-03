Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык

32-летняя певица отметила, что в последний раз делала это, когда училась в школе.

"Это действительно работает. Если вы на этапе изучения. берите этот лайфхак на заметку", – посоветовала Дорофеева.

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