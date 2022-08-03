Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык

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Дорофеева: Это действительно работает
Дорофеева: Это действительно работает
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 3 августа на своей странице в Instagram призналась, что по совету репетитора начала читать книги на украинском языке вслух, чтобы усовершенствовать свой украинский язык.

32-летняя певица отметила, что в последний раз делала это, когда училась в школе. 

"Это действительно работает. Если вы на этапе изучения. берите этот лайфхак на заметку", – посоветовала Дорофеева. 

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.

В апреле 2022 года Дорофеева призналась, что готовит дуэтную композицию на украинском языке с украинским артистом Артемом Пивоваровым.

Премьера совместной композиции "Думи" состоялась 3 июня 2022 года. Артисты заявили, что часть денег, полученных от монетизации видео, направят на счет благотворительного фонда Soborna Ukraine, который помогает украинцам, пострадавшим во время войны РФ против Украины.

Теги: украинский язык, Надя Дорофеева, Dorofeeva
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