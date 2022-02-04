"Достойно взрослеющая женщина". 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями

Она позировала для фото, прикрыв грудь колосьями и показав плечи.

"Мы умираем и заново рождаемся,

Чтобы почувствовать силу любви.

Уходим и навек прощаемся,

Чтобы вернуться в новом обличье.

Теряем, чтобы приобрести.

Плачем, чтобы в потере счастье найти.

Любим, чтобы в страдании понять,

Кто мы и какою может быть благодать.

Верим и не находим ничего,

Чтобы в пустоте познать Его.

В час смуты становимся радостными.

Любовь сохраняем, когда вокруг боль и ненастье.

Любовь – какое же это счастье!" – написала она.

"Люблю это божественное тело!" – прокомментировал подписчик _ptravel.

"Достойно взрослеющая женщина", – отметила lorikcherednikova.

Контекст:

В январе певица публиковала другие снимки – с рогами на голове.

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.