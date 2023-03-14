Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома

"Совсем скоро долгожданная теплая весна, а за ней и лето. Поэтому для тех, кто еще в раздумьях, когда же начать работу над своим телом, у меня есть ответ: прямо сейчас! Сегодня поговорим о том, как эффективно подкачать попу дома, если нет возможности идти в тренажерный зал", – написала Боржемская.
Она отметила, что тренировку обязательно нужно начинать с разминки. Необходимо разогреть мышцы всего тела, чтобы избежать травм.
Упражнение 1. Приседания
"Ни для кого не секрет, что это упражнение позволяет прекрасно проработать ягодичные мышцы, а также мышцы спины, пресса и ног. Самое главное – техника исполнения. Ноги должны сгибаться под углом 90 градусов. Стопы – на ширине плеч. Пятки – прижаты к полу", – объяснила Боржемская.
Она добавила, что делать упражнение нужно медленно. На вдохе – начинать приседать, отводя таз назад, на выдохе – подниматься.
2. Седалищный мостик
Для этого упражнения понадобится каремат. Нужно лечь на него, руки выпрямить вдоль тела. Стопы – на ширине плеч, на полу. Колени – под прямым углом. Следует медленно отрывать таз от пола, опираясь на стопы. В верхней точке задержаться на несколько секунд и медленно опуститься.
3. Выпады
При выполнении этого упражнения важно держать прямой угол в колене. Другое колено должно пытаться достать до пола. Важно сохранять темп и баланс.
4. Махи ногами
Нужно встать на четвереньки, следить, чтобы спина была прямой, а ноги согнуты в коленях под прямым углом. Выполнять махи вверх до параллели бедра с полом.
Каждое упражнение выполняется 15–20 раз в три подхода.
Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале. Также она является разработчицей авторских фитнес-программ.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.