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14 марта, 2023
 
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Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома

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Боржемская: Начать работу над своим телом нужно прямо сейчас!
Боржемская: Начать работу над своим телом нужно прямо сейчас!
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Instagram 13 марта опубликовала ролик, в котором продемонстрировала комплекс упражнений для красивых ягодиц.

"Совсем скоро долгожданная теплая весна, а за ней и лето. Поэтому для тех, кто еще в раздумьях, когда же начать работу над своим телом, у меня есть ответ: прямо сейчас! Сегодня поговорим о том, как эффективно подкачать попу дома, если нет возможности идти в тренажерный зал", – написала Боржемская.

Она отметила, что тренировку обязательно нужно начинать с разминки. Необходимо разогреть мышцы всего тела, чтобы избежать травм.

Упражнение 1. Приседания

"Ни для кого не секрет, что это упражнение позволяет прекрасно проработать ягодичные мышцы, а также мышцы спины, пресса и ног. Самое главное – техника исполнения. Ноги должны сгибаться под углом 90 градусов. Стопы – на ширине плеч. Пятки – прижаты к полу", – объяснила Боржемская.

Она добавила, что делать упражнение нужно медленно. На вдохе – начинать приседать, отводя таз назад, на выдохе – подниматься.

2. Седалищный мостик

Для этого упражнения понадобится каремат. Нужно лечь на него, руки выпрямить вдоль тела. Стопы – на ширине плеч, на полу. Колени – под прямым углом. Следует медленно отрывать таз от пола, опираясь на стопы. В верхней точке задержаться на несколько секунд и медленно опуститься.

3. Выпады

При выполнении этого упражнения важно держать прямой угол в колене. Другое колено должно пытаться достать до пола. Важно сохранять темп и баланс.

4. Махи ногами

Нужно встать на четвереньки, следить, чтобы спина была прямой, а ноги согнуты в коленях под прямым углом. Выполнять махи вверх до параллели бедра с полом.

Каждое упражнение выполняется 15–20 раз в три подхода.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале. Также она является разработчицей авторских фитнес-программ.

В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: Марина Боржемская, тренировка, фитнес, ноги, ягодицы, пресс
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